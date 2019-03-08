Son Dakika Haberleri: Çin, KOBİ'ler için 4 maddelik plan açıkladı

Çin, KOBİ'ler için 4 maddelik plan açıkladı

2 saat önce

Çin hükümeti, KOBİ'ler için iş ortamını geliştirme planları açıkladı.

Çin, KOBİ'ler için 4 maddelik plan açıkladı, System.String[]
Çin hükümeti, KOBİ'ler için iş ortamını geliştirme planları açıkladı. Bu kapsamda KOBİ tanımına 18 milyon kadar işletme dahil edilerek vergi avantajı elde etmeleri sağlandı. Kredi üst limitleri artırıldı ayrıca kamu alımlarının en az yüzde 30'unun KOBİ'lerden yapılması zorunlu oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:10 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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