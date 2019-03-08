Çin, KOBİ'ler için 4 maddelik plan açıkladı
2 saat önce
Çin hükümeti, KOBİ'ler için iş ortamını geliştirme planları açıkladı.
Çin
hükümeti, KOBİ'ler için iş ortamını geliştirme planları açıkladı. Bu kapsamda KOBİ tanımına 18 milyon kadar işletme dahil edilerek vergi avantajı elde etmeleri sağlandı. Kredi üst limitleri artırıldı ayrıca kamu alımlarının en az yüzde 30'unun KOBİ'lerden yapılması zorunlu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:10
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