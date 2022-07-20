Çin Kobi'lerinin Borsada İşlem Gördüğü Ana Platformlar Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Finansman Büyümesi Kaydetti - Son Dakika
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Çin Kobi'lerinin Borsada İşlem Gördüğü Ana Platformlar Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Finansman Büyümesi Kaydetti

20.07.2022 19:45
Çin Kobi'lerinin Borsada İşlem Gördüğü Ana Platformlar Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Finansman Büyümesi Kaydetti

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik iki ana borsa işlem platformu, bu yılın ilk yarısı için istikrarlı finansman büyümesi bildirdi.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik iki ana borsa işlem platformu, bu yılın ilk yarısı için istikrarlı finansman büyümesi bildirdi. Shanghai Menkul Kıymetler Haberleri'nin iki platformdan derlediği bilgilere göre, Beijing Menkul Kıymetler Borsası (BSE) ile Çin Ulusal Hisse Senedi Borsası ve Kotasyonları (NEEQ), yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19,4'lük artışla toplamda 15,519 milyar yuana (yaklaşık 2,30 milyar ABD doları) ulaştı. Bunlar arasında halka arzlardan 2,802 milyar yuan elde edildi. NEEQ, 2013'te kuruldu ve BSE de ticarete 2021'de başladı. Her iki platform da küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) düşük maliyetler ve basit borsaya arz prosedürleriyle yeni finansman kanalları sunmaya çalışıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kobi'lerinin Borsada İşlem Gördüğü Ana Platformlar Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Finansman Büyümesi Kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Kobi'lerinin Borsada İşlem Gördüğü Ana Platformlar Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Finansman Büyümesi Kaydetti - Son Dakika
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