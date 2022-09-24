Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi - Son Dakika
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Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi

24.09.2022 14:53
Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi

Çin komedi drama filmi "Give Me Five", Cuma günü Kuzey Amerika'da sınırlı sayıda salonda gösterime girdi.

Çin komedi drama filmi "Give Me Five", Cuma günü Kuzey Amerika'da sınırlı sayıda salonda gösterime girdi.

Well Go USA tarafından Mandarin dilinde çekilen film, Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Dallas, Vancouver, Toronto ile Kuzey Amerika'daki birkaç diğer şehirde belirlenen sinemalarda Çince ve İngilizce altyazılı olarak gösterime giriyor.

Zhang Luan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Ma Li, Chang Yuan ve Wei Xiang'ın paylaştığı film, zaman yolculuğunda geri giden ve yanlışlıkla ebeveynlerinin geçmişini değiştiren genç bir erkeği anlatıyor. Bu kişinin çifti yeniden biraraya getirmesi gerekiyor, yoksa hiç doğmamış olma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Çinli sinema bileti ve film veri platformu Maoyan tarafından derlenen gişe verilerine göre, bu ayın başlarında Çin'de vizyona giren "Give Me Five" iki hafta sonra 288 milyon yuan (yaklaşık 40,4 milyon ABD doları) hasılat elde etti.

Film şu anda Maoyan üzerinde 73.000'den fazla izleyici tarafından 10 üzerinden 9,1'lik derecelendirmeye sahip bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Amerika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Komedi Drama Filmi 'Give Me Five' Kuzey Amerika'da Beyazperdede Gösterime Girdi - Son Dakika
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