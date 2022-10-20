Çkp Ulusal Kongresi Çin'in Geleceği İçin Belirleyici Konumda - Son Dakika
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Çkp Ulusal Kongresi Çin'in Geleceği İçin Belirleyici Konumda

20.10.2022 15:10

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi Beijing'de devam ediyor.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi Beijing'de devam ediyor.

Çeşitli ülkelerden yetkililer ve parti liderleri, toplantının Çin'in gelecekteki gelişimi için çok önemli olduğunu söylüyor.

SES 1 (Rusça): GENNADY ZYUGANOV, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı:

"Bence bu, gezegenimizdeki tüm barışsever ve iyiliksever insanların beklediği bir gezegen olayı. Böylesine büyük ve harika bir ülkenin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin geleceği buna bağlı olacak."

SES 2 (İngilizce): VİNNİE MOLİNA, Avustralya Komünist Partisi (CPA) Genel Başkanı:

"ÇKP'nin bu ilk hedefe, Birinci Yüzüncü Yıl Hedefine nasıl ulaştığını gözlemleyebildiğim için çok onur duyuyorum. ve eminim ki 2035 civarında Çin'in modern bir sosyalist topluma dönüştüğünü gördüğümüzde İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi de gerçekleşecek. Önümüzdeki 15 yılı gözlemlemek çok önemli olacak."

SES 3 (İspanyolca): FERNANDO HUANACUNİ, Eski Bolivya Dışişleri Bakanı:

"ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin toplanması Çin tarihinde önemli bir aşama ve kilometre taşıdır. Latin Amerika dahil dünya bunu bekliyor çünkü insanlığın bu yeni aşamasında herkesin yararlandığı bir ilişkiye ihtiyacımız var, bundan tüm insanlık yarar sağlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çkp Ulusal Kongresi Çin'in Geleceği İçin Belirleyici Konumda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çkp Ulusal Kongresi Çin'in Geleceği İçin Belirleyici Konumda - Son Dakika
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