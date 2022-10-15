20. Çkp Ulusal Kongresi Büyük Önem Taşıyan Bir Toplantı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi, 16 Ekim'de Beijing'de toplanacak.

Bu konferans, Çin'in her açıdan modern bir sosyalist ülke oluşturma yolundaki yeni yolculuğunda kritik bir zamanda düzenlenmesi nedeniyle önemli görülüyor.

Konferans, partinin ve ülkenin gelecekteki gelişimi için hedefleri, görevleri ve ana politikaları planlayacak ve uluslararası toplumun dikkatini çekecek.

SES 1 (İngilizce): JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nden Kıdemli Profesör:

"Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi, önümüzdeki beş yıl ve sonrası için Çin'in siyasi, ekonomik ve dış politika yörüngesini belirlemeye yardımcı olması adına büyük bir fırsat olacak. Her beş yılda bir düzenlenen bu önemli etkinlik, partinin üst düzey liderliğini seçmenin yanı sıra önümüzdeki beş yıl ve sonrasında ulusun sosyoekonomik gelişimine rehberlik edecek bir yol haritası da oluşturacak."

SES 2 (İngilizce): CHARLES ONUNAIJU, Nijerya'daki Çin Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"20. (ÇKP Ulusal) Kongresi'nde gördüğümüz şey, Çin'in yeni çağda karşılaştığı zorlukların yeniden tanımlanması ve bu zorluklarla mücadele etmek için uygulamaya konulacak bir yol haritası olacak."

SES 3 (Arapça): MAHMOUD ALLAM, Mısır'ın eski Çin büyükelçisi:

"Bu toplantının, Çin'in son beş yılda başardıklarını, son kırk yılda elde edilenleri sürdürmesini ve geliştirmesini desteklemesini bekliyorum."

SES 4 (Rusça): ALEXEY MASLOV, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü Başkanı:

"Eminim kongrede söylenecek pek çok şey, başarılı bir gelişmenin kalıbı olarak dünyanın diğer ülkelerinde de incelenecek ve hatta kopyalanacaktır. Bu açıdan, tabii ki, Çin Komünist Partisi'nin (20. Ulusal) Kongresi, gerçekten dünya çapında bir öneme sahip bulunuyor."

SES 5 (İngilizce): AHMET FARUK IŞIK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Asya Pasifik İlişkileri Koordinatörü:

"Bu tarihi bir toplantı. Toplantının sonuçlarının Çin'in kalkınmasına, dünyanın ortak kaderine, dünya genelinde barışa ve ekonomiye katkı sağlamasını umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)