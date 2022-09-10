Çin Komünist Partisi 20. Kongre'de parti tüzüğünde değişikliğe gidecek - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi 20. Kongre'de parti tüzüğünde değişikliğe gidecek

10.09.2022 11:54
Çin Komünist Partisi 20. Kongre'de parti tüzüğünde değişikliğe gidecek

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'nde, parti tüzüğünde "yeni döneme uygun yapılanmaya yönelik" değişiklikler üzerinde tartışacağı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'nde, parti tüzüğünde "yeni döneme uygun yapılanmaya yönelik" değişiklikler üzerinde tartışacağı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, partinin en üst karar organı ÇKP Merkezi Komitesi Siyasi Bürosu, dün yaptığı toplantıda, 16 Ekim'de düzenlenecek 20. Kongre'de tartışılacak raporu ve taslak belgeleri görüştü.

Toplantıda, Merkezi Komite çalışma raporu taslağı, Merkezi Disiplin Komisyonu çalışma raporu taslağının yanı sıra ÇKP Tüzüğü'nde değişiklik öngören taslak belgenin de Kongreye sunulmasına karar verildi.

Haberde değişikliğin içeriğine dair bilgi verilmezken "ÇKP Tüzüğü'nün, Parti'nin teori ve pratiğinde yenilikçi gelişime ve yeni dönemin Parti yapılanması projesine uyum sağlamak üzere değiştirileceği" aktarıldı.

Tek parti iktidarının bulunduğu Çin'de merkezi hükümet ve yerel hükümetlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimini ÇKP şekillendiriyor.

Şi'nin, Mao'dan bu yana "iktidarı iki dönemi aşan ilk lider" olması bekleniyor

Komünist Parti 20. Kongresi, Çin'in gelecek 5 yıldaki liderliğini ve yönetim kadrolarını belirleyecek.

Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kongrede iktidarını üçüncü döneme taşıyarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural çıkarılmış, böylece Şi'nin liderliğini üçüncü döneme taşımasının önündeki engel kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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