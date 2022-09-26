Çin Komünist Partisinin 20. Kongre'sine katılacak delegeler seçildi - Son Dakika
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Çin Komünist Partisinin 20. Kongre'sine katılacak delegeler seçildi

26.09.2022 15:24
Çin Komünist Partisinin 20. Kongre'sine katılacak delegeler seçildi

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'ne katılacak delege listesi açıklandı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'ne katılacak delege listesi açıklandı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ÇKP'den yapılan açıklamada, Kongre'ye katılmak üzere toplam 2 bin 296 delegenin seçildiği bildirildi.

Delegeler, ülke genelinde parti teşkilatlarının topladığı yerel kongreler ve parti temsilcileri toplantılarında belirlendi.

Açıklamada, "delegelerin, 'Yeni Dönemde Çin Karakteristiğinde Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi' rehberliğinde, Parti Tüzüğü'ne ve ÇKP Merkez Komitesi'nin öngördüğü şartlara ve yöntemlere uygun seçildiği" belirtildi.

Listede, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleri; özerk bölge, eyalet ve şehirlerin parti sekreterleri ile yerel hükümet başkanları, valiler ve belediye başkanları; merkezi ve yerel parti teşkilatlarının disiplin, güvenlik, propaganda ve personel komisyonlarının başkanları; bakanlar ve bakanlıkların parti sekreterleri; Çin Ulusal Halk Kongresi ile Çin Siyasi Halk Danışma Konferansı üyeleri; Merkezi Askeri Komisyon üyeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun cephe ve kuvvet komutanları; devlet şirketlerinin yöneticileri ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

Delegelerin yüzde 27'sini oluşturan 619 kadın delege listede kendine yer bulurken, etnik azınlıklara mensup 264 delege ise yüzde 12'sini oluşturdu.

Başkent Pekin'de 16 Ekim'de başlayacak Kongre'ye katılacak delegeler, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesi'ni seçecekler. Ardından yeni seçilen Merkez Komitesi, 25 kişilik Siyasi Büro'yu ve 7 kişi Siyasi Büro Daimi Komitesi'ni belirleyecek.

ÇKP 20. Ulusal Kongresi, Çin'in gelecek 5 yıldaki liderliğini ve yönetim kadrolarını şekillendirecek.

Şi'nin, Mao'dan bu yana "iktidarı iki dönemi aşan ilk lider" olması bekleniyor

ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kongre'de iktidarını üçüncü döneme taşıyarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin liderliğini üçüncü döneme taşımasının önü açılmıştı.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler birliği ilkesinin bulunduğu Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı ve danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimini belirliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

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