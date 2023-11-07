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Çin Konsolosluğu önünde polis servis otobüsü kaza yaptı - Son Dakika

Çin Konsolosluğu önünde polis servis otobüsü kaza yaptı

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:32

Sarıyer'deki Çin Konsolosluğu önünde görevli polisleri taşıyan servis otobüsü, fren tutmaması sonucu yokuş aşağı kayarak park halindeki cipe ve ağaca çarptı. Otobüs, şoförün manevrasıyla denize düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 2 polis yaralandı.

SARIYER'deki Çin Konsolosluğu önünde görevli yaklaşık 20 çevik kuvvet polisini taşıyan servis otobüsü, yokuş aşağı kayarak park halindeki cipe, ardından da ağaca çarptı. Otobüs, şoförün son anda yaptığı manevra sayesinde denize düşmedi. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 polisin içinde olduğu servis otobüsünün freni, Çin Konsolosluğu'nun önünden hareket ettikten kısa süre sonra tutmadı. Şoförün hakimiyetini kaybettiği otobüs yokuş aşağı kaydı. Otobüs önce, sahil kenarında bulunan park halindeki cipe ardından da kaldırımdaki ağaca çarptı. Servis otobüsü şoförün manevrasıyla kaldırımda durabildi. Kazada otobüsteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polisleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.

Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı" dedi. Ekiplerin, kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çin Konsolosluğu önünde polis servis otobüsü kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Konsolosluğu önünde polis servis otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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