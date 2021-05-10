Çin, kontrolsüz şekilde Dünya'ya düşen roket parçasıyla ilgili eleştirilerin haksız olduğunu savundu - Son Dakika

Çin, 2022'de faaliyete geçirmeyi hedeflediği uzay istasyonunun çekirdek modülünü yörüngeye fırlatan ağır taşıyıcı roketin dünyaya kontrolsüz olarak geri dönmesiyle ilgili eleştirileri haksız bulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, dün Hint Okyanusu'nda Maldiv Adaları açıklarında bir bölgeye düşen roketin herhangi bir zarara yol açmadığını belirtti.

Çinli yetkililerin roketin seyrini dikkatle izlediği Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamaları önceden yaptığını anımsatan Sözcü Hua, bu konuda yapılan eleştirilerin Çin'i uzay alanında diğer ülkelerden farklı bir standarda tabi kılamaya çalışan haksız bir muamele olduğu görüşünü dile getirdi.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kontrolden çıkan bir roketinin enkazının martta Washington ve Oregon eyaletlerinin farklı bölgelerine düştüğünü hatırlatan Hua, "Amerikan medyası o günlerde 'yıldızlara ateş etmek, gökleri aydınlatmak' gibi romantik ifadeler kullanıyordu. Oysa mesele Çin olduğunda tamamen farklı bir yaklaşım hakim oldu." ifadesini kullandı.

Çin'in roketlerin geri dönüşlerine ilişkin tüm öngörüleri uluslararası iş birliği mekanizmaları kanalıyla paylaştığını vurgulayan Hua, "ABD dahil diğer ülkelerle dış uzayın kullanımı konusunda iş birliğini güçlendirmeye hazırız fakat bu konudaki çifte standartlara karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin, Dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan'da "Long March B5" ağır taşıyıcı roketiyle fırlatılmıştı.

Olağan koşullarda fırlatıştan sonra Dünya'ya dönmesi ve okyanusların önceden belirlenen bir bölgesine düşürülmesi beklenen ağır taşıyıcı roketin ilk aşaması, fırlatış planlamasındaki tercihler nedeniyle alçak yörüngeye kadar çıkmış ve ana gövdeden koptuktan sonra yörünge çekimine kapılarak dünyanın çevresinde dönmeye başlamıştı.

30 metrelik roket parçasının Dünya'ya hangi bölgeden giriş yapacağına ve nereye düşeceğine dair belirsizlik endişeler yol açmıştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, Çin'i "uzay enkazının idare edilmesi konusundaki sorumluluk standartlarını yerine getirmemekle" suçlamıştı.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çekirdek modül Tienhı'nın fırlatılmasının ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun tamamlanması için 11 uzay seferi düzenlenmesi planlanıyor.