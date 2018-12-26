Çin: Kore Yarımadası'ndaki İyi Etkileşim Eğilimi Korunmalı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, önümüzdeki yılın ocak ayında yayımlanacak savunma konulu beyaz kitapta "Kuzey Kore rejimi ve ordusunun düşman olarak görülmesine" dair ifadeleri kaldıracağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün yaptığı açıklamada, gelişmeyi takdirle değerlendirdiklerini bildirdi. Sözcü, Çin'in Kore Yarımadası'ndaki iyi etkileşim eğiliminin korunmasını, karşılıklı siyasi güvenin sağlamlaştırılmasını ve ilişkilerin sürekli geliştirilmesini desteklediğini ifade etti.

Kore Cumhuriyeti ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişme eğilimi göstermesinin Kore Yarımadası sorununun siyasi yollardan çözüm sürecini hızlandıracağını kaydeden sözcü, bunun aynı zamanda yarımadadaki iki tarafın ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak menfaatlerine uyduğunu söyledi.