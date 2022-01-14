Üye Girişi
Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor - Son Dakika

Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor

14.01.2022 09:04
Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor

Çin, bu hafta Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ülkesi 4 ülkenin dışişleri bakanları ile örgüt genel sekreterini konuk ederek ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik angajmanlarını azaltmaya başladığı bir dönemde, enerji kaynakları ve stratejik güvenlik açısından kritik Arabistan Yarımadası ve...

Çin, bu hafta Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ülkesi 4 ülkenin dışişleri bakanları ile örgüt genel sekreterini konuk ederek ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik angajmanlarını azaltmaya başladığı bir dönemde, enerji kaynakları ve stratejik güvenlik açısından kritik Arabistan Yarımadası ve Basra Körfezi bölgesine yönelik diplomatik girişimlerini hızlandırdı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Kuveyt'in Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ve Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, 5 günlük ziyaret için hafta başında Çin'e geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde konuk ettiği bakanlarla ve genel sekreterle ayrı ayrı ve heyetler düzeyinde görüşmeler yürüttü.

Çin tarafından yapılan açıklamalarda görüşmelerde Körfez ülkeleri ile Çin arasında "stratejik ortaklığın geliştirilmesi", "serbest ticaret anlaşması için müzakere yürütülmesi" ve "serbest ticaret bölgesi kurulması" konularında mutabakata varıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Vang, Genel Sekreter El-Hacraf ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Çin ile Körfez ülkelerinin son yıllarda karşılıklı siyasi güveni tesis ettiğine ve pratik iş birliğini derinleştirdiğine dikkat çekerek, KİK ülkelerine Çin'in temel çıkarları ve kaygıları konusundaki anlayış ve destekleri için teşekkür etti.

Vang, Çin'in KİK ülkelerinin ulusal bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını korumasına tam destek verdiğini vurgularken El-Hacraf da KİK'in Çin'in bölgesel ve uluslararası konulardaki etkisini ve oynadığı olumlu rolü memnuniyetle karşıladıklarını ve ilişkilerin geleceği konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Görüşmede taraflar Çin ile KİK arasında stratejik ortaklık kurulmasında fayda olduğunu, bu süreci hızlandırarak üç yıl içinde stratejik diyalog için eylem planını hayata geçireceklerini bildirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Vang, aynı hafta içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştirirken bugün de bölgenin diğer önemli ülkesi İran'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Çin, ABD'nin bıraktığı boşlukta "güçlü ortak" ihtiyacını karşılıyor

Çinli analistler ve yorumcular, daha önce Çin'de benzeri görülmeyen toplu ziyaretin Çin ile KİK ülkeleri arasında iş birliğini derinleştirmeye yönelik ortak iradeyi yansıttığı ve stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Global Times gazetesine konuşan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Yin Gang, "Yeni yılın ilk haftalarında Çin Körfez ile diplomatik temaslar kuruyor. Bu Çin'in Orta Doğu ülkeleriyle siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliştirmeye verdiği önemi gösteriyor." dedi.

ABD'nin son dönemde Orta Doğu'daki askeri varlığını, enerji alanında bölgeye bağımlılığını ve yatırımlarını azaltma yoluna girmesiyle Arap ülkelerinin Çin gibi tarafsız ve güçlü bir ortağa ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yin, "Çin'in değişmez prensibi tüm ülkeler ile eşit ilişki kurmak, bu da karşılıklı güven açısından önemli bir unsur. Bölgede istikrarın sağlanması Çin'in enerji ithalatının güvenliğini ve Kuşak ve Yol Girişimi'nin gelişimini güvenceye alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor - Son Dakika


GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca jandarmaya yakalandı: Yanlış yaptığımı biliyorum Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca jandarmaya yakalandı: Yanlış yaptığımı biliyorum         
01:48
Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı         
17:28
Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!         
16:18
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54

Son Dakika Haberleri
08:42 Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:38 Dolar, Euro, Sterlin'de son durum! 14 Ocak 2022 döviz kurları!
08:30 Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok
08:23 Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok
08:16 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi
08:16 Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer
08:14 58 yaşındaki tacizci profesörün mesajları ifşa oldu: Seni yatakta öyle bir yorarım ki!
08:11 Profesörün öğrencisine gönderdiği taciz mesajları ifşa oldu: Dua et uzaktasın, yatakta cezalandırırdım seni
07:52 Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı
07:50 Uçan çatı elektrik tellerini kopardı; bütün mahalleli solunum cihazına bağlı Okan için seferber oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 09:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Körfez diplomasisiyle Orta Doğu'da etkinliğini arttıracağının sinyalini veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement