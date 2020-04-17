Çin, korona virüs verilerini sakladığı iddialarını reddetti - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, korona virüs salgını verilerinin saklandığına ilişkin iddiaları reddetti.



Korona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'daki verileri revize eden Çin, salgının boyutlarının örtbas edildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla ilgili verilerin hiçbir zaman örtbas edilmediğini ve hükümetin böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi. Zhao, Wuhan'daki verilerin revizesinin istatiksel bir araştırmanın sonucundan kaynaklandığını ve revizyonun ortak bir uluslararası uygulama olduğunu ifade etti.



ABD Başkanı Trump, Çin'i korona virüs salgınıyla ilgili verilerini örtbas etmekle suçlamış ve Çin'den yana tavır aldığı gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonu durdurma kararı aldığını açıklamıştı.



Çin sağlık birimlerinden yapılan açıklamada korona virüs salgınına ilişkin verilerin revize edildiği belirtilmişti. Açıklanan yeni verilere göre, Wuhan kentinde şu ana dek görülen vaka sayısı 325 artışla 50 bin 333, can kaybı sayısı ise bin 290 artışla 3 bin 869 olarak güncellendi. Wuhan'ın revize edilen verileriyle birlikte ülkedeki toplam can kaybı sayısı 4 bin 632'ye yükseldi. - PEKİN