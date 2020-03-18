Çin koronavirüs aşısının klinik denemeleri için onay aldı, ekibin başında 'ebola terminatörü' var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin koronavirüs aşısının klinik denemeleri için onay aldı, ekibin başında 'ebola terminatörü' var - Son Dakika Dünya

Çin koronavirüs aşısının klinik denemeleri için onay aldı, ekibin başında 'ebola terminatörü' var

6 saat önce

Denemeler nisan ayı sonunda başlayacak. Aşının acil durumlarda yakın zamanda kullanılması planlanıyor

Çin koronavirüs aşısının klinik denemeleri için onay aldı, ekibin başında 'ebola terminatörü' var, System.String[]

Çin, yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadele için geliştirilen aşının klinik denemeleri için onay aldığını duyurdu. Denemeler nisan ayı sonunda başlayacak. Aşının acil durumlarda yakın zamanda kullanılması planlanıyor. Araştırmayı yürüten heyetin başında ise ebola salgınına karşı aşı geliştiren ekibe liderlik eden ve 'ebola terminatörü' olarak bilinen Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei bulunuyor.


Çin Merkez Televizyonu'nun haberine göre, Çin'in en iyi epidemiyoloji uzmanlarından Chen Wei'nin liderliğindeki tıbbi ekip tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Çin'de klinik denemeler başlatmak için Pazartesi günü onaylandı. Chen Wei, ebolaya karşı aşı geliştiren ekibin başındaydı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:43 

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