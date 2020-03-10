Çin koronavirüs (Corona virüsü) nedeniyle Vuhan'da kurulan hastaneleri kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin koronavirüs (Corona virüsü) nedeniyle Vuhan'da kurulan hastaneleri kapatıyor - Son Dakika Dünya

Çin koronavirüs (Corona virüsü) nedeniyle Vuhan'da kurulan hastaneleri kapatıyor

6 saat önce

Ölümcül koronavirüs sebebiyle salgının ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrinde geçici olarak kurulan tüm hastanelerin kapatılacağı açıklandı.

Çin koronavirüs (Corona virüsü) nedeniyle Vuhan'da kurulan hastaneleri kapatıyor, System.String[]

Ölümcül koronavirüs sebebiyle salgının ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrinde geçici olarak kurulan tüm hastanelerin kapatılacağı açıklandı.


Ülkenin en kalabalık şehri olan Şangay'da yayın yapan devlet destekli The Paper internet sitesi, yaklaşık 2 ay boyunca sıkı karantina kurallarıyla yönetilen şehirde vaka sayılarının azaldığını ve enfekte olan hastaların tutulduğu prefabrik hastanelerin kapatılmaya başlandığını yazdı. Söz konusu geçici hastanelerde kalan birçok hastanın taburcu olduğu ve evlerinde müşahade altında kalacağı belirtildi.

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Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:47 
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