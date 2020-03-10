Çin koronavirüs (Corona virüsü) nedeniyle Vuhan'da kurulan hastaneleri kapatıyor

Ölümcül koronavirüs sebebiyle salgının ilk çıktığı yer olan Vuhan şehrinde geçici olarak kurulan tüm hastanelerin kapatılacağı açıklandı.



Ülkenin en kalabalık şehri olan Şangay'da yayın yapan devlet destekli The Paper internet sitesi, yaklaşık 2 ay boyunca sıkı karantina kurallarıyla yönetilen şehirde vaka sayılarının azaldığını ve enfekte olan hastaların tutulduğu prefabrik hastanelerin kapatılmaya başlandığını yazdı. Söz konusu geçici hastanelerde kalan birçok hastanın taburcu olduğu ve evlerinde müşahade altında kalacağı belirtildi.