Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek

Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyada yayımladığı mesajda Çin yetkililer ile görüştüğünü, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurdu.