Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek - Son Dakika Dünya

Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek

25 dakika önce

Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.

Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek, System.String[]

Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.


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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyada yayımladığı mesajda Çin yetkililer ile görüştüğünü, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurdu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:43 

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