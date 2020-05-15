Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı - Son Dakika Dünya

Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı

6 saat önce

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi.

Çin koronavirüste başa döndü: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlandı, System.String[]

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi. Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.  Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Çin'de corona virüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:10 Kaynak: DHA


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