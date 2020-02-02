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Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.
Hasta akınıyla başa çıkmak için açılması planlanan yeni hastane, böylelikle tam 10 günde inşa edilmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:38
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