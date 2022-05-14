Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2023 AFC Asya Kupası ev sahipliğinden çekildi - Son Dakika

Çin'in, 2023 yılında yapılacak Asya Futbol Federasyonu (AFC) Asya Kupası ev sahipliğinden Kovid-19 salgını nedeniyle çekildiği bildirildi.

AFC'nin web sitesinde yayımlanan açıklamada, Çin Futbol Federasyonu'nun (CFA), organizasyonu düzenleyemeyeceğini bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin "Kovid-19 salgının sebep olduğu olağanüstü şartlar nedeniyle" ev sahipliği hakkından feragat ettiği belirtildi.

Bugüne dek turnuvaya hazırlık çalışmalarında logonun belirlenmesi ve Şanghay'daki Pudong Futbol Stadyumu'nun inşaatının tamamlanması gibi kilometre taşı niteliğinde pek çok adımın atıldığının aktarıldığı açıklamada, organizasyonun yeni güzergahının belirlenmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kupanın başka bir ülkenin ev sahipliğinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

Daha önce Çin'in Hangcou kentinde eylülde düzenlenmesi planlanan 2022 Asya Oyunları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan ve bir yıl önce ertelenen 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edilmişti.