Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarını ertelemeyi tartışıyor - Son Dakika
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Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarını ertelemeyi tartışıyor

7 saat önce

PEKİN (AA) Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (Meclis) Daimi Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarının ertelenmesini görüşecek.

Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarını ertelemeyi tartışıyor, System.String[]

PEKİN (AA) Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (Meclis) Daimi Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarının ertelenmesini görüşecek.

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi üyeleri, başkent Pekin'de 24 Şubat'ta iki ayda bir düzenlenen toplantıda bir araya gelecek.

Halkın sağlığının korunması için yabani hayvanların tüketilmesine yönelik kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılmasının ele alınacağı toplantıda yıllık meclis toplantılarının birinci kısmı olan Ulusal Halk Kongresinin mart ayında yaklaşık 3 bin delegeyle düzenlemeyi planladığı toplantının ertelenmesinin de görüşüleceği belirtildi.

Çin'de her yıl mart ayında düzenlenen "yıllık meclis toplantıları" veya "çifte toplantılar" olarak adlandırılan toplantıda, en üst düzey yasama organı UHK ile istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) yaklaşık 2 hafta süren toplantılar düzenliyor.

UHK'nin 2 bin 980 delegesi bulunurken, ÇHSDK'nin 2 bin 158 delegesi bulunuyor. Söz konusu yıllık toplantılarda, orduya ayrılan bütçe, yıllık ekonomik büyüme hedefleri, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin önemli konular masaya yatırılıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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