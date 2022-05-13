Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak - Son Dakika
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Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

13.05.2022 10:05
Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına sınırlama getireceğini bildirdi.

Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına sınırlama getireceğini bildirdi.

Ulusal Göç İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle "yurt dışına seyahatlere zorunlu olmadıkça izin verilmeyeceği" ve "pasaport ve seyahat belgelerinin onayında detaylı incelemelerin yapılacağı" belirtildi.

Açıklamada, yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin de arttırılacağı kaydedildi.

Çin'de Kovid-19 durumunun "kritik ve acil noktada" olduğunun vurgulandığı açıklamada, geçen hafta Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında toplanan ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadeleye dair alınan kararlara atıf yapıldı.

Devlet Başkanı Şi, toplantıda "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.

Çin'de Kovid-19 salgının başından bu yana hem yabancıların yurt dışından seyahatleri hem de Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahatleri büyük ölçüde kısıtlanmış durumda.

Çin vatandaşları salgının başından bu yana pasaportlarını yenilemekte zorluklarla karşılaşırken vize süreçlerinin uzaması, uçuşların durdurulması ve sınırlanması nedeniyle yabancıların ülkeye gelişleri de oldukça güçleşmiş durumda. Resmi verilere göre 2021'de uluslararası seyahatler 2019'a kıyasla yüzde 80 azalmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pasaport, Omicron, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak - Son Dakika


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