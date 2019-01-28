Son Dakika Haberleri: Çin Kripto Para Sıralamasında Bitcoin 15'inci Sıraya Yükseldi

Çin Kripto Para Sıralamasında Bitcoin 15'inci Sıraya Yükseldi

45 dakika önce

– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, Çin Bilgi ve Sanayi Geliştirme Merkezi (CCID) sıralamasında 15'inci sıraya yükseldi.

Çin Kripto Para Sıralamasında Bitcoin 15'inci Sıraya Yükseldi, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, Çin Bilgi ve Sanayi Geliştirme Merkezi (CCID) sıralamasında 15'inci sıraya yükseldi.

Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı öncülüğünde 34 kripto para birimi projesini temel teknoloji, uygulanabilirlik ve yaratıcılık kategorilerinde sıralayan CCID, "projelerin altında yatan teknolojilerin ortalama değerlerinin bir önceki değerlendirme sürecine göre gerilediğini" ve uygulanabilirlik endeksinin de değişim göstermediğini ortaya koydu.

Ocak ayında dokuzuncusu yayınlanan ve 34 kripto para biriminin değerlendirildiği sıralamada Bitcoin, Aralık ayında 18'inci sırada yer alırken, Ocak'ta 15'inci sıraya yükseldi. Sıralamada geçen aya göre birinci ve ikinci sırada yer alan EOS ve Ethereum yerlerini korurken, Bitcoin Cash geçen aya göre iki basamak yükselerek 28'inci sıraya çıktı. Ethereum Classic de 15'inci sıradan bu ay 19'uncu sıraya gerilerken CCID değerlendirmesinde, "Ethereum Classic'in maruz kaldığı saldırılar sebebiyle oluşan geniş çaplı güvensizlik ve halka açık zincirdeki güvenlik sorunlarının" söz konusu düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu sıralamada ayrıca, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Stellar 11'inci, Ripple 20'nci ve Cardano 23'üncü olarak yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Ethereum, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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