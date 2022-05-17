Çin, Kuantum-güvenlikli ve "Hacklenemez" Akıllı Telefon Satışına Başladı - Son Dakika
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Çin, Kuantum-güvenlikli ve "Hacklenemez" Akıllı Telefon Satışına Başladı

17.05.2022 16:08
Çin, Kuantum-güvenlikli ve "Hacklenemez" Akıllı Telefon Satışına Başladı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli telekom hizmet sağlayıcısı China Telecom, kuantum teknolojisini kullanarak kullanıcısına hemen hemen "hacklenemez" bir sohbeti garanti edebilen bir akıllı telefonu piyasaya sürdü.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çinli telekom hizmet sağlayıcısı China Telecom, kuantum teknolojisini kullanarak kullanıcısına hemen hemen "hacklenemez" bir sohbeti garanti edebilen bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. ABD'li internet sitesi Science Daily'de Salı günü yayınlanan bir habere göre, China Telecom tarafından satışına başlanan Tianyi No.1 2022, cihaz üzerindeki sesli aramaları kuantum anahtar dağıtımıyla şifreleyip, şifresini çözen kuantum-güvenlikli bir şifreleme modülü ve özel üretim bir SIM kart taşıyan bir akıllı telefon. Telekom devi China Telecom ile QuantumCTeck isimli startup, kuantum-tabanlı iletişimi geliştirmek ve bu incelikli know-how'ı pazara sunabilmek için 2021 yılında bir ortak girişim kurdular. Bazıları QuantumCTeck'in kurucu ekibinde yer alan Çinli bilim insanları, kuantum anahtar dağıtımını, Ağustos 2016'da fırlatılan dünyanın ilk kuantum uydusu Micius ile test ettiler.

Geleneksel şifrelemenin aksine bu teknolojide, uzak taraflar arasında koşulsuz güvenliğin garanti edilebilmesi için anahtarın (yazılım içine) gömülmesini sağlayan, kuantum süperpozisyon (üstdüşüm) durumlarındaki tek fotonlar kullanılıyor. Kuantum süperpozisyonu, kuantum mekaniğinin, iki veya daha fazla kuantum halinin büyük ölçüde klasik fizikte dalgalarda olduğu gibi biraraya getirilebileceğini ifade eden temel bir ilkesidir. İşte bu yüzden, anahtara her türlü müdahale girişimi hem gönderici hem de hedeflenen alıcı tarafından derhal fark edileceği için iletişim "hacklenemez". QuantumCTeck mühendislerinden Zhang Rutong, "Bir kullanıcı kuantum-güvenlikli bir sohbet başlattığında, bu kullanıcının kimliğinin doğrulanması için rastgele gizli bir anahtar yaratılır" diyerek şunu ekliyor: "Doğrulama sonrasında kuantum ağı ses verilerini şifrelemek için yeni bir gerçek zamanlı anahtar yaratır." Zhang, "Bu anahtar rastgele yaratılır, kırması zordur ve arama sonrasında derhal atılır" diyor. Bu hizmetten faydalanmak için hem göndericinin hem de alıcının kuantum-tabanlı telefon kullanması gerekir.

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Kaynak: Xinhua

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