Çin Küçük Firmaların Daha Fazla Destekleneceğini Duyurdu - Son Dakika

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti Perşembe günü, mikro, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (MKOBİ) ve serbest meslek erbabının güç koşullarda ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak için yeni tedbirler açıkladı. Devlet Konseyi icra toplantısına başkanlık eden Başbakan Li Keqiang, endüstriyel ve tedarik zincirlerini düzeltme çabaları kapsamında dış ticareti istikrara kavuşturacak adımları açıkladı.

MKOBİ'lerin ekonomik kalkınma ve istihdam için hayati olduğunun vurgulandığı toplantıda, bazı piyasa kuruluşlarının giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi ve onlara verilen desteğin artırılması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıya göre ülke, vergi iadeleri, vergi indirimleri, harç indirimleri, sosyal güvenlik ödemeleri ertelemeleri, düzgün lojistik ve tam kapasiteyle üretime yeniden başlayan işletmelere yardımlar gibi destekleyici tedbirlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya çalışacak.

İşletmelere mali desteği artırmak için, devlete ait büyük bankaların bu yıl mikro ve küçük firmalara özel kredileri 1,6 trilyon yuana (yaklaşık 243,6 milyar ABD doları) çıkarması bekleniyor. Toplantıda bankalara, MKOBİ ve serbest meslek erbabı için uygun şekilde kredileri yenileme, geri ödeme düzenlemelerini uzatma ve yeniden düzenleme ve gecikme faizinden feragat etme çağrısında bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, hükümet kurumlarının, kamu kurumlarının ve büyük işletmelerin söz konusu piyasa kuruluşlarına gecikmiş borçlarına ilişkin Mayıs ayı sonundan önce tam bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu. Toplantıda, yabacı ticari işletmeleri desteklemek için Çin'in siparişleri karşılamak, kilit sektörlerde ve emek yoğun sanayilerde ihracat ve ithalatı istikrarı sağlamanın yanı sıra deniz ve hava limanlarında mal akışının kesintiye uğramadan sürmesini sağlamak için çaba göstereceği kaydedildi. Ayrıca, sınır ötesi e-ticaret için malların iadesini ve değişimini kolaylaştırmak için politikaların getirileceği ve dış ticaret işletmeleri için kredilerin artırılacağı belirtildi.

Toplantıda, ülkenin sınır ötesi e-ticaret işletmeleriyle etkileşimleri güçlendirmek üzere Çin İthalat ve İhracat Fuarı da dahil olmak üzere platformlar tarafından sağlanan hizmetleri geliştireceği kaydedildi.