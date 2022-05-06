Çin Küçük Firmaların Daha Fazla Destekleneceğini Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Küçük Firmaların Daha Fazla Destekleneceğini Duyurdu

06.05.2022 16:19
Çin Küçük Firmaların Daha Fazla Destekleneceğini Duyurdu

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti Perşembe günü, mikro, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (MKOBİ) ve serbest meslek erbabının güç koşullarda ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak için yeni tedbirler açıkladı.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti Perşembe günü, mikro, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (MKOBİ) ve serbest meslek erbabının güç koşullarda ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak için yeni tedbirler açıkladı. Devlet Konseyi icra toplantısına başkanlık eden Başbakan Li Keqiang, endüstriyel ve tedarik zincirlerini düzeltme çabaları kapsamında dış ticareti istikrara kavuşturacak adımları açıkladı.

MKOBİ'lerin ekonomik kalkınma ve istihdam için hayati olduğunun vurgulandığı toplantıda, bazı piyasa kuruluşlarının giderek artan zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi ve onlara verilen desteğin artırılması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıya göre ülke, vergi iadeleri, vergi indirimleri, harç indirimleri, sosyal güvenlik ödemeleri ertelemeleri, düzgün lojistik ve tam kapasiteyle üretime yeniden başlayan işletmelere yardımlar gibi destekleyici tedbirlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya çalışacak.

İşletmelere mali desteği artırmak için, devlete ait büyük bankaların bu yıl mikro ve küçük firmalara özel kredileri 1,6 trilyon yuana (yaklaşık 243,6 milyar ABD doları) çıkarması bekleniyor. Toplantıda bankalara, MKOBİ ve serbest meslek erbabı için uygun şekilde kredileri yenileme, geri ödeme düzenlemelerini uzatma ve yeniden düzenleme ve gecikme faizinden feragat etme çağrısında bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, hükümet kurumlarının, kamu kurumlarının ve büyük işletmelerin söz konusu piyasa kuruluşlarına gecikmiş borçlarına ilişkin Mayıs ayı sonundan önce tam bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu. Toplantıda, yabacı ticari işletmeleri desteklemek için Çin'in siparişleri karşılamak, kilit sektörlerde ve emek yoğun sanayilerde ihracat ve ithalatı istikrarı sağlamanın yanı sıra deniz ve hava limanlarında mal akışının kesintiye uğramadan sürmesini sağlamak için çaba göstereceği kaydedildi. Ayrıca, sınır ötesi e-ticaret için malların iadesini ve değişimini kolaylaştırmak için politikaların getirileceği ve dış ticaret işletmeleri için kredilerin artırılacağı belirtildi.

Toplantıda, ülkenin sınır ötesi e-ticaret işletmeleriyle etkileşimleri güçlendirmek üzere Çin İthalat ve İhracat Fuarı da dahil olmak üzere platformlar tarafından sağlanan hizmetleri geliştireceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar Shanghai, Yerel Yolla Bulaşmış 245 Doğrulanmış Kovid-19 Vakası ve 4.024 Semptom Göstermeyen Taşıyıcı Bildirdi Shanghai, Yerel Yolla Bulaşmış 245 Doğrulanmış Kovid-19 Vakası ve 4.024 Semptom Göstermeyen Taşıyıcı Bildirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mayıs, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Küçük Firmaların Daha Fazla Destekleneceğini Duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 22:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Küçük Firmaların Daha Fazla Destekleneceğini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement