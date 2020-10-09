Çin, küresel aşı planına dahil oldu - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Çin, Küresel Aşı ve Bağışıklık İttifakı ile anlaşma imzalayarak, COVAX olarak bilinen küresel aşı planına resmen katıldı.

Dışişleri Sözcüsü, bu gelişmenin, Çin'in sağlık alanında insanlığın kader ortaklığını kurma ve Covid-19 aşılarını küresel kamu ürünü olarak dünyayla paylaşma taahhütlerini yerine getirme yönündeki önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Covid-19'un tüm insanlık için halen büyük tehdit oluşturduğunu belirten Sözcü, " Çin, gelişmekte olan ülkelerin güvenli ve etkili aşılara eşit şekilde erişimine odaklanmaya devam edecek. Bunun için Covid-19 aşısını geliştirip kamu sağlığı ürünü olarak öncelikle gelişmekte olan ülkelere sağlama taahhüdümüze bağlığıyız." dedi. Çin dışişleri Sözcüsü, ülkesinin pek çok aşının araştırılma ve geliştirilme aşamaları ile aşı üretim kapasitesi konularında dünyada lider konumunda bulunmasına rağmen COVAX'a katılmakta kararlı olduğunu söyledi.

Çin'in aşıların başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyaya eşit dağıtımını teminat altına almak için COVAX'a katıldığını ve katılım şartlarını karşılayan diğer ülkelerin de plana katılımını desteklediklerini söyleyen Sözcü, Çin'in COVAX aracılığıyla ilgili ülkelerle aşı iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

(İHA)