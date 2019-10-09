Son Dakika Haberleri: Çin, küresel rekabet puanını yüzde 1.3 artırdı
Son Dakika Güncel Çin, küresel rekabet puanını yüzde 1.3 artırdı

Çin, küresel rekabet puanını yüzde 1.3 artırdı

1 saat önce

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından bugün yayımlanan 2019 Küresel Rekabet Gücü raporuna göre Çin, küresel rekabet gücü listesinde 28'inci sırada yer aldı.

Çin, küresel rekabet puanını yüzde 1.3 artırdı, System.String[]

Rapora göre, Çin bu yıl 73,9 puan alarak geçen yıla oranla puanını 1,3 artırdı.

Çalışmada piyasa boyutu, makroekonomik istikrar, inovasyon yeteneği ve bilişim teknolojisinin uygulanması gibi endeksler bakımından Çin'in edindiği puanlar önde gelirken, altyapı tesisleri gibi endekslerdeki performans da dikkat çekti.

Rapora göre, Çin'in bazı alanlardaki performansı, esas olarak gelişmiş ekonomilerden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) üye ülkelerle hemen hemen aynı düzeyde bulunuyor. Çin'in bilişim teknolojisi konusundaki performansı 25 OECD üyesini geride bıraktı. Çin'de kişi başına yaşam beklentisi, ABD'den yüksekken OECD üyelerinin ortalamasına yakın seviyede yer alıyor.

Ticaret savaşları ABD'yi olumsuz etkiledi

Son yayımlanan bu rekabet gücü sıralamasında Singapur ilk sırada yer alırken, geçen yıl birinci sırada yer alan ABD ikinci sıraya geriledi. Rapora göre, ABD'nin ticaret çevresindeki belirsizlik ve ticarette dışa açılma boyutunun azalması, ülkenin küresel rekabet gücü sıralanmasındaki kapsamlı puanını etkiledi.

Dünya Ekonomik Forumu, dünyadaki ekonomik toplulukların uzun vadeli ekonomik büyümelerini motive eden unsurların değerlendirilmesi amacıyla 1979 yılından beri Küresel Rekabet Gücü raporu hazırlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:38 Kaynak: Bültenler
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