Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkelerindeki Yeşil Kalkınmayı Hızlandıracak - Son Dakika
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Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkelerindeki Yeşil Kalkınmayı Hızlandıracak

28.03.2022 22:21
Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkelerindeki Yeşil Kalkınmayı Hızlandıracak

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve ilgili üç departman tarafından yayınlanan yönergeye göre, Çin, 2025 yılına kadar Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülkelerle birçok alanda işbirliğini geliştirmeyi ve 2030 yılına kadar bu ülkeler için yeşil bir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor. Yönergede, Çin'in güneş ve rüzgar enerjisi şirketlerini "küreselleşmeye" teşvik edip, […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve ilgili üç departman tarafından yayınlanan yönergeye göre, Çin, 2025 yılına kadar Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülkelerle birçok alanda işbirliğini geliştirmeyi ve 2030 yılına kadar bu ülkeler için yeşil bir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor. Yönergede, Çin'in güneş ve rüzgar enerjisi şirketlerini "küreselleşmeye" teşvik edip, yenilenebilir enerji, gelişmiş nükleer enerji, akıllı şebekeler ve hidrojen enerjisi gibi alanlarda teknolojik işbirliğini destekledikçe, temiz enerji konusundaki işbirliğinin derinleşeceği belirtildi.

Öte yandan yönergede, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde yeni enerjili araçlar ve akıllı taşımacılık planlarının teşvik edileceği, Çin-Avrupa yük trenlerinin geliştirme ivmesinin güçlendireceği ve yeşil lojistiğin ilerletileceği ifade edildi. Yönergede ayrıca, Çin'in, ticaret yapısını sürekli optimize edeceği ve ticaretini yüksek kaliteli, teknolojili ve katma değerli yeşil ürünlerle güçlü şekilde geliştireceği belirtildi. Yönergede, iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil finans konularındaki işbirliğinin de artırılacağı vurgulandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Reform, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkelerindeki Yeşil Kalkınmayı Hızlandıracak - Son Dakika


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