Son Dakika Haberleri: Çin, kuşak ve yol ülkelerine 9 milyar dolarlık yatırım yaptı
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Çin, kuşak ve yol ülkelerine 9 milyar dolarlık yatırım yaptı

21 dakika önce

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle tarım ticareti 2018'de toplam olarak 77 milyar doları buldu.

Çin, kuşak ve yol ülkelerine 9 milyar dolarlık yatırım yaptı, System.String[]

Çin bu ülkelerde sayısı 650'yi aşkın tarımsal yatırım projesi gerçekleştirirken, 9,44 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bakanlık yetkililerinden Ma Hongtao, konuyla ilgili basın toplantısında bu tutarın beş yıl öncesine kıyasla yüzde 70 artış ifade ettirdiğini söyledi.

Ma, söz konusu projelerin tahıl, piyasa için üretilen ürünler, hayvancılık ve tarımsal işleme gibi yerel sektörlerin gelişimini desteklemeye yönelik olduğunu söyledi.

Çin fonlarıyla kurulan tarımsal işletmeler, Kuşak ve Yol ülkelerinde 100 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak kamusal refaha katkıda bulunmuş oldu. Öte yandan Ma, bakanlığın 80'den fazla Kuşak ve Yol ülkesiyle tarım ve balıkçılık işbirliği belgesi imzaladığını da açıkladı.

Kuşak ve Yol ülkeleriyle genel mal ticareti ise 2018 yılında yüzde 16,3 artarak toplam 1,3 trilyon dolara ulaştı. Bu, Ticaret Bakanlığı'na göre, ülkenin geçen yılki toplam dış ticaret büyümesini aşan bir oran oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:59 Kaynak: Bültenler
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