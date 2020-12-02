Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti - Son Dakika

Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti

02.12.2020 14:53
Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti, System.String[]

Çin, ABD'nin, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uygulamayı gevşettiğine dair suçlamalarını reddetti.

Çin, ABD'nin, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uygulamayı gevşettiğine dair suçlamalarını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore işlerinden sorumlu temsilci yardımcısı Alex Wong'un, Pekin yönetiminin, Kuzey Koreli sözleşmeli işçilerin sınır dışı edilmesi gerekliliği dahil birçok BM yaptırımını uygulamaya teşebbüs bile etmediği yönündeki suçlamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hua, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi ve "sorumlu bir büyük güç" olarak daima ciddiyetle BMGK kararlarını uyguladığını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

"Mevcut durumda tüm tarafların, enerjilerini ve zamanlarını Kore yarımadasında siyasi uzlaşı sürecinin teşvik edilmesine harcaması, yaptırımların (Kuzey Kore) nüfus ve yaşam üzerindeki negatif etkisine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini" dile getiren Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 salgını yayılmaya devam ederken bir kez daha Güvenlik Konseyi'ne mümkün olan en kısa sürede kararın iptal edilebilir maddesi üzerinde görüşmeler başlatmasını, yaptırımlarda, özellikle insanların geçim kaynakları alanında, gerekli düzenlemeleri yapması ve yarımadada siyasi çözüm için koşulları yaratması çağrısında bulunuyoruz."

Wong'un suçlamaları

ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore işlerinden sorumlu temsilci yardımcısı Alex Wong, salı günü Washington'daki bir seminerde, Çin hükümetinin, giderek artan biçimde şirketlerin Kuzey Kore ile BM'nin yasakladığı mallar üzerinden ticaret yapmalarına izin verdiğini iddia etmişti.

Wong Çin ve Kuzey Kore bandıralı gemilerin, Kuzey Kore'nin yaptırıma tabi kilit ihracat maddesi kömürü düzenli taşıdıklarını belirtmişti.

Alex Wong ayrıca yaptırımları kaldırmanın veya gevşetmenin, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda daha az istekli davranmasına neden olacağını belirterek "Çinli liderler bizden temelini atmadan evin çatısını inşa etmemizi, dahası evi döşememizi istiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Özbekistan'da bir futbolcu, uçan tekme atarak hakemi linç etmek istedi Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek         
13:32
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi         
12:04
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor         
09:43
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını gevşettiği iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei