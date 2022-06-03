Çin-Laos Demiryolu'nda Kargo Taşımacılığı 4 Milyon Tonu Aştı - Son Dakika
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Çin-Laos Demiryolu'nda Kargo Taşımacılığı 4 Milyon Tonu Aştı

03.06.2022 22:02
Çin-Laos Demiryolu'nda Kargo Taşımacılığı 4 Milyon Tonu Aştı

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin demiryolu işletmecisi yaptığı açıklamada, Çin-Laos Demiryolu'nun altı ay önce faaliyete geçmesinden bu yana, Perşembe günü itibariyle 4 milyon tondan fazla yük taşıdığını belirtti.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin demiryolu işletmecisi yaptığı açıklamada, Çin-Laos Demiryolu'nun altı ay önce faaliyete geçmesinden bu yana, Perşembe günü itibariyle 4 milyon tondan fazla yük taşıdığını belirtti. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, sınır ötesi kargonun taşıma hacmi bu dönemde 647 bin ton olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca, tren hattı ile 3,2 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Çin'de 21 bölgede Aralık 2021'den bu yana, demiryolu taşımacılığının yanı sıra gübre, günlük ihtiyaç malzemeler, elektronik ve meyve dahil olmak üzere yük taşımacılığı için sınır ötesi trenleri hizmete soktu. Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen tarihi bir proje olarak, 1.035 kilometre uzunluğundaki Çin-Laos Demiryolu, Çin'in Kunming kentini Laos'un başkenti Viyentiyan'a bağlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Laos Demiryolu'nda Kargo Taşımacılığı 4 Milyon Tonu Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Laos Demiryolu'nda Kargo Taşımacılığı 4 Milyon Tonu Aştı - Son Dakika
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