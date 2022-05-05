Çin-Laos Demiryolu'nda Yük Taşımacılığı Önemli Ölçüde Arttı - Son Dakika
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Çin-Laos Demiryolu'nda Yük Taşımacılığı Önemli Ölçüde Arttı

05.05.2022 14:54
Çin-Laos Demiryolu'nda Yük Taşımacılığı Önemli Ölçüde Arttı

Çin-Laos demiryoluyla, Laos'un başkenti Viyentiyan ile Luang Namtha eyaleti arasında yedi yük istasyonunun açılması sonrasında 440.000 tondan fazla yük taşındı.

Çin-Laos demiryoluyla, Laos'un başkenti Viyentiyan ile Luang Namtha eyaleti arasında yedi yük istasyonunun açılması sonrasında 440.000 tondan fazla yük taşındı.

VİYENTİYAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Laos demiryoluyla, Laos'un başkenti Viyentiyan ile Luang Namtha eyaleti arasında yedi yük istasyonunun açılması sonrasında 25 Nisan itibarıyla 440.000 tondan fazla yük taşındı. Yerel olarak yayınlanan Vientiane Times gazetesinin Çarşamba günü, Çin-Laos Demiryolu Şirketi Baş Mühendis Yardımcısı Vongthong Souphanthong'dan alıntı yaptığı haberinde, yük trafiğinin son haftalarda önemli bir şekilde arttığı kaydedildi.

Yük istasyonları ilk olarak sadece Laos'un başkenti Viyentiyan, Luang Namtha eyaleti, Luang Prabang eyaleti ve Viyentiyan eyaletindeki Vangvieng'de faaliyetteydi. Fakat yakın zaman önce Oudomxay eyaletinde ve Viyentiyan eyaletinin Kasy ilçesinde de istasyonlar açıldı. Son olarak geçen hafta Phonhong istasyonu da faaliyete geçti. Viyentiyan eyaletinde yer alan Phonhong istasyonu, Laos'un orta kesimlerinden mal ihracatı için kullanılan Güney Viyentiyan ve Vangvieng istasyonlarına ek olarak demiryolu hattı üzerinde önemli bir yük merkezi olmaya hazırlanıyor.

Çin-Laos Demiryolu'nda Yük Taşımacılığı Önemli Ölçüde Arttı

9 Nisan 2022'de çekilen fotoğrafta, Laos'taki Çin-Laos Demiryolu'nun Viyentiyan İstasyonu'nda bulunan üçüncü Lane Xang EMU treni görülüyor. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Demiryolu ile taşınan malların büyük bölümü demir cevheri, kauçuk ve diğer mallardan oluşuyor. Planlamaya göre tarım ürünlerinin taşınması Temmuz ayından itibaren başlayacak. Demiryolu operatörü yakın gelecekte çevrimiçi olarak ve istasyonlarda yolcu seyahati için bilet satmayı da planlıyor. Çin-Laos Demiryolu, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Laos'un kendisini denize kıyısı olmayan bir ülkeden kara bağlantılı bir merkeze dönüştürme stratejisini birleştiren bir proje olma özelliğini taşıyor. Elektrikli olan yolcu ve kargo demiryolu, Çin yönetim ve teknik standartlarının tam olarak uygulanmasıyla inşa edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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