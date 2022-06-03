Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti - Son Dakika
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Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti

03.06.2022 20:52
Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti

KUNMİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu'nda faaliyet gösteren bir Fuxing hızlı treninin kokpitinde çalışan sürücüler, 1 Haziran 2022.

KUNMİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu'nda faaliyet gösteren bir Fuxing hızlı treninin kokpitinde çalışan sürücüler, 1 Haziran 2022. Çin demiryolları operatörünün verdiği bilgiye göre, faaliyete alınmasının üzerinden yarım yıl geçen Çin-Laos Demiryolu'nda Perşembe günü itibariyle 4 milyon tondan fazla yük taşıdı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi dahilinde simgesel bir proje olan 1.035 kilometrelik demiryolu, Çin'in Kunming kentiyle Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlıyor. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kunming, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti - Son Dakika

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