Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti

KUNMİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu'nda faaliyet gösteren bir Fuxing hızlı treninin kokpitinde çalışan sürücüler, 1 Haziran 2022. Çin demiryolları operatörünün verdiği bilgiye göre, faaliyete alınmasının üzerinden yarım yıl geçen Çin-Laos Demiryolu'nda Perşembe günü itibariyle 4 milyon tondan fazla yük taşıdı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi dahilinde simgesel bir proje olan 1.035 kilometrelik demiryolu, Çin'in Kunming kentiyle Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlıyor. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)
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