Çin, Laos'taki Demiryolu Yeniden Yerleşim Projesi Kapsamında Köylülerin Yeni Evlerini Teslim Etti - Son Dakika
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Çin, Laos'taki Demiryolu Yeniden Yerleşim Projesi Kapsamında Köylülerin Yeni Evlerini Teslim Etti

31.05.2022 17:41
Çin, Laos'taki Demiryolu Yeniden Yerleşim Projesi Kapsamında Köylülerin Yeni Evlerini Teslim Etti

VİYENTİYAN, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Laos'un kuzeyindeki üç eyaletinde demiryolu hattı nedeniyle yeniden yerleştirilecek köylüler için finanse ettiği yeni evler eyalet yetkililerine teslim edildi.

VİYENTİYAN, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Laos'un kuzeyindeki üç eyaletinde demiryolu hattı nedeniyle yeniden yerleştirilecek köylüler için finanse ettiği yeni evler eyalet yetkililerine teslim edildi. Yerel olarak yayınlanan Vientiane Times gazetesi Salı günkü haberinde, Laos-Çin Demiryolu Proje Yönetimi Müdür Yardımcısı Xayabandith Insisiengmay'ın "Laos-Çin Demiryolu hattına yol açmak amacıyla taşınan aileler için toplam 348 ev inşa edildi. Yeni oluşturulan mahallelerde küçük, orta ve büyük konutların yanı sıra klinikler, kreş ve ilkokullar, kamusal alanlar, ulaşım yolları, su tedariki, televizyon ve elektrik bağlantıları yapıldı" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Pazar günü başkent Viyentiyan'ın yaklaşık 360 kilometre kuzeyindeki Luang Namtha eyaletine bağlı Nateuy'da bir devir teslim töreni düzenlendi. Laos yetkilileri, yeniden yerleşim projesinin Laos ile Çin arasındaki geleneksel dostluğu yansıttığını ve projeyle insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesinin sağlanacağını ifade etti. Laos-Çin Demiryolu, Laos'un kendisini denize kıyısı olmayan bir ülkeden, kara bağlantılı bir merkeze dönüştürme stratejisine yönelik bir proje olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Salı, Güncel, Son Dakika

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