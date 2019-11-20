Çin, Libya hükümetinden, Trablus'un Çin silahlarıyla vurulmasıyla ilgili delil istedi

Çin, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) Trablus'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile vurulduğuna dair iddialarını kanıtlamasını istedi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Vekili Lutfi el-Mağribi, Pekin'de Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ile görüştü.

Açıklamada, Mağribi'nin Çin hükümetinden Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına ve BAE'nin Çin yapımı SİHA'ları kullanmasına karşı tavır alması istediği belirtildi.

Xiaodong ise Libya'da UMH'ye destek verdiklerini açıklayarak, ülkesinin Libya'da sivillere yönelik saldırılarda Çin yapımı silahların kullanıldığı iddialarını reddederek UMH hükümetinden kanıt istedi.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemek ve Çin yapımı SİHA'larla saldırı düzenlemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.