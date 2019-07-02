Son Dakika Haberleri: Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu
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Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu

1 saat önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler.

Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu, System.String[]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz." dedi.
Şi, resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmede, iki ülke liderlerinin Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak bu ziyaret vesilesiyle ilişkileri geliştirmeyi umduklarını söyledi.
Pekin'de yapılan görüşmelere büyük önem verdiklerini belirten Şi, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Çin'in merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu uluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerektiğini kaydeden Şi, "Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile ortak çıkar ve endişelerle, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı temenni ediyorum." diye konuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi ayrıca gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:53 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Türkiye, Güncel
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