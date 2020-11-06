Son dakika: Çin lideri Xi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika

Son dakika: Çin lideri Xi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
06.11.2020 14:02
Son dakika haberler: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İzmir depremi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İzmir depremi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Gönderdiği mesajda, Türkiye'de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremi üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Xi Jinping, "Çin hükümeti ve halkı adına, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı, yaralılara da en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - PEKİN
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