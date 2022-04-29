Çin Liderliği, Ekonomik Durumu İnceleyerek Yetenek Geliştirme Planını Gözden Geçirdi - Son Dakika
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Çin Liderliği, Ekonomik Durumu İnceleyerek Yetenek Geliştirme Planını Gözden Geçirdi

29.04.2022 20:17
Çin Liderliği, Ekonomik Durumu İnceleyerek Yetenek Geliştirme Planını Gözden Geçirdi

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Cuma günü mevcut ekonomik durum ve ekonomik çalışmayı incelemek için ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısına başkanlık etti.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Cuma günü mevcut ekonomik durum ve ekonomik çalışmayı incelemek için ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde yetenek gelişimi için yapılmış bir plan gözden geçirildi. Toplantıda, Çin'in istikrarlı bir şekilde ekonomik performans elde etmesi, Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'na başarıyla ev sahipliği yapması ile bu yılın başından bu yana salgının kontrolünü ekonomik ve sosyal kalkınma ile koordinasyonunda elde edilmesi zor olan bir başarının altı çizildi.

Ekonominin artan karmaşıklıklar ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunun belirtildiği toplantıda, ekonomik istikrarla birlikte insanların geçim kaynaklarının güvence altına alınması ve iyileştirilmesinin de önemi vurgulandı. Toplantıda, "önce insan, önce yaşam" ilkesini, insanların yaşamlarını ve sağlığını korumak, salgının ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkisini en aza indirmek için aktif bir şekilde sıfır-Kovid politikasının desteklenmesine dair de çağrıda bulunuldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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