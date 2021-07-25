Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

28.07.2021 23:14
Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

Haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından IG vs TES mücadelesi ertelendi

Çin ligi LPL'de yedinci haftanın son maçı olan Invictus Gaming vs Top Esports mücadelesi ve yarın oynanacak sekizinci haftanın ilk gün mücadeleleri Şanghay kentini vuran fırtına sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Oyuncuların ve sahnede oynanacak karşılaşmaları izlemeye gelecek seyircilerin sağlığını riske etmeme amacıyla böyle bir karar alındı. LPL yönetimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Çin ligi LPL Güncel Tarihleri

"Son zamanlarda Şanghay kentinde hissedilen tayfun sebebiyle:

25 Temmuz Pazar günü saat 14: 00'da oynanması planlanan IG vs TES serisi 27 Temmuz Salı günü TSİ saat 09: 00'a

26 Temmuz Pazartesi günü saat 12: 00'da oynanması planlanan Thunder Talk Gaming vs Ultra Prime serisi 5 Ağustos Perşembe günü saat 10: 00'a

26 Temmuz Pazartesi günü saat 14: 00'da oynanması planlanan Rare Atom vs RNG serisi 31 Temmuz Cumartesi günü saat 09: 00'a ertelenmesine karar verilmiştir."

LPL'de hafta içi her gün maç olduğundan Salı günü oynanacak maçların akıbeti Şanghay'daki hava durumuna göre belirlenecek.

Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi
Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
Çin Gümrük İdareleri, Sınır Ötesi Ticareti Kolaylaştırmada Önemli Sonuçlar Elde Etti Çin Gümrük İdareleri, Sınır Ötesi Ticareti Kolaylaştırmada Önemli Sonuçlar Elde Etti İtalya'nın Lombardiya Bölgesi Artık Çin'den Gelenlerden Kovid-19 Testi İstemeyecek İtalya'nın Lombardiya Bölgesi Artık Çin'den Gelenlerden Kovid-19 Testi İstemeyecek Çin 2022'de Enerji Tasarrufu Sağladı ve Düşük Karbonlu Kalkınmayı İlerletti Çin 2022'de Enerji Tasarrufu Sağladı ve Düşük Karbonlu Kalkınmayı İlerletti

Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Fırtına, Salı, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
23:48 PSG Başkanı Khaleifi canlı yayına bağlandı! İşte depremzedeler için yaptığı bağış
23:13 Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu! İşte EYT'liler için emeklilik yol haritası
22:42 İmamoğlu'ndan İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun taşınması kararına itiraz: Evlerin eşyasını bile 10 yılda taşıyamazsınız
22:41 "Yuvarlayalım başkanım" diyerek Murat Sancak'ı köşeye sıkıştıran Acun, iki lafıyla büyük bağış aldı
22:17 İmamoğlu'ndan çarpıcı sözler: Bakan Kurum'la centilmenlik anlaşması yaptık, başka AK Partililer bozdu
22:17 Acun Ilıcalı canlı yayında yaptı yapacağını! Ali Koç'tan bomba tepki: Sen var ya sen
22:06 İmamoğlu Hatay'da yaşadığı olayı canlı yayında anlattı: Randevu alamayınca, vali ile bakanın toplantısına kapıyı açıp girdik
21:44 AK Parti'de seçim işlerinde ve 5 ilde yeni atamalar yapıldı
20:54 "Omuz omuza" kampanyasına bağlanan Mbappe söylediği sözlerle Türkiye'nin kalbini fethetti
20:00 Malatya'da depremde ağır hasan alan binanın birinci katı yere gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2023 00:02:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement