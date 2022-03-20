Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı - Son Dakika
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Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı

20.03.2022 16:24
Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, ilk iki ayda yıllık yüzde 2,7 artışla 2,36 milyar tona ulaştı.

Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Ocak ve şubatta toplam 43,6 milyon TEU konteyner taşındı.

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Çin'de ocak ve şubatta fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı Çin'de ocak ve şubatta fosil kaynak çıktıları ve elektrik üretimi arttı Çin'de yolcu ve kargo taşımacılığı ocak ve şubatta geçen yıla göre artış gösterdi Çin'de yolcu ve kargo taşımacılığı ocak ve şubatta geçen yıla göre artış gösterdi

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı - Son Dakika
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