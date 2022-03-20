Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı - Son Dakika

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, ilk iki ayda yıllık yüzde 2,7 artışla 2,36 milyar tona ulaştı.

Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Ocak ve şubatta toplam 43,6 milyon TEU konteyner taşındı.