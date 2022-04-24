Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı - Son Dakika

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, Ocak-Mart 2022'de yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 3,63 milyar tona ulaştı.
Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. İlk 3 ayda toplam 67,38 milyon TEU konteyner taşındı.
Kaynak: AA
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