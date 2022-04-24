Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı

24.04.2022 14:23
Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, Ocak-Mart 2022'de yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 3,63 milyar tona ulaştı.

Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. İlk 3 ayda toplam 67,38 milyon TEU konteyner taşındı.

YORUMLAR
500
Çin'in Kargo ve Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Arttı Çin'in Kargo ve Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Arttı Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Ocak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 14:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement