Son Dakika Haberleri: Çin / Liu: Ticaret Görüşmelerinde Önemli Gelişmeler Yaşandı

Çin / Liu: Ticaret Görüşmelerinde Önemli Gelişmeler Yaşandı

29 dakika önce

– Washington'da gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine katılan Çin Heyeti Başkanı Liu He, görüşmelerde önemli gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.

Çin / Liu: Ticaret Görüşmelerinde Önemli Gelişmeler Yaşandı, System.String[]
– Washington'da gerçekleştirilen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine katılan Çin Heyeti Başkanı Liu He, görüşmelerde önemli gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.

Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Yardımcısı olan Liu He, Çin'in Xinhua Ajansı'na, "Samimi, somut ve yapıcı tartışmalarla önemli ilerleme kaydettik. İki tarafın da bir sonraki toplantıya dek uyması gereken bir zaman çizelgesi ve bir yol haritası var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı Twitter paylaşımında, ABD ile Çin arasındaki ticaret toplantılarında büyük aşama kaydedildiğini belirtmiş, ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeden bir anlaşma imzalamayacağını söylemişti. İki başkan da birbiriyle görüşmek ve ticaret gerginlikleri konusundaki son pürüzleri hallederek bir anlaşma imzalamak istiyorlar. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:51 Kaynak: DHA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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