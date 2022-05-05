Çin Lojistiğin Sorunsuz İşleyişini Garanti Edecek, Nakliye Firmalarına Verdiği Desteği Artıracak - Son Dakika

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı üst düzey yetkilisi Xu Chengguang, Çin'in, kilit sektörler ve insanların geçim kaynakları için sorunsuz lojistik tedarikini garanti etmek, nakliye şirketlerine destek sağlamak ve modern nakliye altyapısı inşasını ilerletmek amacıyla somut çabalar sarf edeceğini söyledi. Xu Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in nakliye sektörünün yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydettiğini ve sektörün kargo taşıma hacminde yıllık yüzde 1,5, sektöre yapılan sabit sermaye yatırımlarında ise yüzde 9,8 artış yaşandığını söyledi.

Xu, söz konusu dönemde Çin'in limanlarında kargo iş hacminin yıllık yüzde 1,6 büyüdüğünü söyledi. Çin'in konteyner işlem hacmi ise yüzde 2,4 artarken dış ticaret güzergahlarındaki konteyner iş hacminde yaşanan yükseliş yüzde 5 oldu. Kovid-19 pandemisi ile Çin'in nakliye sektöründe Mart'tan bu yana yaşanan jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan aksamaların altını çizen Xu, bakanlığın, istikrarlı ve sorunsuz tedariki garanti etmek, zorluk yaşayan nakliye firmalarına yardımcı olmak ve etkin nakliye yatırımlarını artırmak için çeşitli adımlar atacağını söyledi.

Çin, lojistik faaliyetlerinin sorunsuz yürümesini kolaylaştırmak için yeterli birleşik ulusal trafik izinlerinin yayınlanması ve kilit önemdeki yerli ve yabancı firmalarda faaliyetin yeniden başlamasına destek olmak için bir "beyaz liste" yaklaşımının benimsenmesi de dahil olmak üzere 10 önlemi uygulamaya koydu. Xu, halihazırda ülke genelinde otoyollardaki trafik akışının istikrarlı bir şekilde arttığını, nakliye kapasitesine ilişkin ana göstergelerde iyileşme olduğunu ve kilit kargo merkezlerindeki operasyonların kademeli bir şekilde optimize edildiğini söyledi. Kilit bölgesel kargo merkezlerinin nakliye kapasitesini iyileştirmek ve kilit bölge ve sektörler için tedarik talebini tam olarak karşılamak için daha çok çalışma yapılacak. Hububat, enerji ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin nakliyesi garanti edilecek ve mal sevkiyatının etkinliği artırılacak.

Bakanlık, ülke genelinde kabul edilen trafik izinlerinin verilmesi sürecini hızlandıracak ve Kovid-19 aksaklıkları nedeniyle daha önce kapatılan posta dağıtım istasyonlarının yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak. Bakanlık ayrıca otoyollar üzerinde kapanan gişeler ve hizmet alanlarına ve yasadışı pandemi önleme kontrol noktalarının inşasına ilişkin yaşanan sorunlarla da mücadele edecek.

Çin; vergi, kira ve sigorta indirimleri ve yardımlarında bulunmak, daha küçük işletmelere sübvansiyon verilmesi, kredi ve sigorta sağlanması ve doğru pandemi kontrolü vasıtasıyla trafik kısıtlamalarının azaltılması da dahil olmak üzere nakliye şirketlerinin güçlükleri atlatmasına yardımcı olacak bir dizi politika yayınladı. Bakanlık; nakliye şirketleri için vergi indirimleri ve iskonto politikalarını tam olarak uygulamaya koymaları, nakliye şirketlerinin faaliyetlerini dönüştürmelerine yardımcı olmaları ve iş ortamını optimize etmeye devam etmeleri için yerel makamlara yol gösterecek.

Nakliye yatırımlarının genişletilmesi bağlamında; ulusal kapsamlı nakliye ağındaki kilit projelerin ilerletilmesi ve büyük veri, yapay zeka ve blok zincir gibi yeni teknolojilerin, nakliye altyapı inşasına derinlemesine entegrasyonu için çaba harcanacak. Bakanlık, nitelikli projelerin başlatılmasını hızlandırmak için kaynakları ve sermayeyi koordine ederken bir yandan da kilit altyapı inşa projelerine ilişkin talebi daha iyi karşılamak için yeni mali ve finansal sistemler ile vergi sistemlerini araştıracak.