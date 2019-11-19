Son Dakika Haberleri: Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan
Son Dakika Dünya Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan - Son Dakika Dünya

Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan

6 saat önce

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Şiyavmin (Xiaoming) Batılı medyada çıkan Şincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur azınlığına uygulanan baskı ve zulüm haberlerinin "düpedüz yalan" olduğunu söyledi

Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan, System.String[]

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Şiyavmin (Xiaoming) Batılı medyada çıkan Şincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur azınlığına uygulanan baskı ve zulüm haberlerinin "düpedüz yalan" olduğunu söyledi.


New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde Pekin yönetimince Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uygulanacak politikalar ve güvenlik birimlerine verdiği talimatları içerdiğini iddia eden 403 sayfalık belge dizini açıklamıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:04 
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