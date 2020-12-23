Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı - Son Dakika

Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı

23.12.2020 15:59
Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı, System.String[]

Çin, orta ağırlık taşıyıcı roketi Long March 8'i ilk kez uzaya fırlattı.

Çin, orta ağırlık taşıyıcı roketi Long March 8'i ilk kez uzaya fırlattı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 5 uydu taşıyan roket, Haynan Adası'ndaki Vınçang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Çin'in Long March roketleri içinde orta ağırlık taşıyıcı sınıfındaki roket 3 ila 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye fırlatmak için tasarlandı.

Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'de uzaya fırlatan Long March 1'den bugüne dek roketlerden 16 nesil üretildi. Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatış görevlerini yerine getiriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Xinhua, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Long March 8 roketini ilk kez fırlattı - Son Dakika


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