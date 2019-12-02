Son Dakika Haberleri: Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası
Son Dakika Dünya Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası - Son Dakika Dünya

Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası

7 saat önce

Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi

Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası, System.String[]

Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nur Bekri, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:40 
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