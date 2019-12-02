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Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası
7 saat önce
Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi
Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:40
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