BM, Çinli tenisçi Pıng'ın nerede olduğuna ilişkin "şeffaf inceleme" çağrısı yaptı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Çin'in eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai'nin durumuna ilişkin "şeffaf inceleme" başlatılması çağrısında bulundu.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan Sözcü Throssell, son günlerde gündemde olan Çinli tenisçi Pıng'ın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Throssell, Pıng'ın şu an nerede olduğu ve sağlığına ilişkin bilgilendirme yapılması gerektiğini belirterek, "Cinsel taciz iddialarına ilişkin ilgili makamları tam şeffaf inceleme başlatmaya çağırıyorum." dedi.

İddialara ilişkin elinde henüz güvenilir bilgi olmadığını ifade eden Throssell, "Bu, son derece zor bir konu ve böyle mağdurların da ortaya çıkıp iddiada bulunması oldukça güç. Bu yüzden inceleme yapılması önemlidir." şeklinde konuştu.

Throssell, ayrıca cinsel taciz mağdurlarına adalet temin edilmesinin önemine dikkati çekti.

Pıng Şuai'ye cinsel taciz iddiaları

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

Çin devlet kanalı CGTN, dün, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla bir mektup yayımlamıştı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler arttı

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri arttırmıştı.

WTA Başkanı Simon, Birlik aracılığıyla yaptığı açıklamada, mektubu 35 yaşındaki Çinli tenisçinin yazdığına inanmakta zorlandığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu mektup, onun nerede olduğuna veya güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin endişelerimin daha da artmasına yol açtı. Pıng Şuai, Çin hükümetinin eski en yüksek rütbedeki görevlilerinden birisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek büyük bir cesaret örneği gösterdi. WTA ve dünyanın geri kalanı, onun güvende olduğuna ilişkin bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlar bekliyor. Onunla iletişime geçmek için defalarca teşebbüste bulunmama rağmen başaramadım."

Pıng'ın özgürce konuşmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Simon, "Kadının sesi sansürlenmemeli veya kontrol altına alınmamalı. O sese kulak verilmeli ve saygı duyulmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.