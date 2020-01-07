Çin, Malezya heyetini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne davet edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin, Malezya heyetini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne davet edecek - Son Dakika

Çin, Malezya heyetini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne davet edecek

6 saat önce

KUALA Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlali iddialarını araştırmakla görevlendirilen Malezyalı Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü'nün (ISTAC) bölgeyi ziyarete davet edileceğini açıkladı.

Çin, Malezya heyetini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne davet edecek, System.String[]

KUALA Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlali iddialarını araştırmakla görevlendirilen Malezyalı Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü'nün (ISTAC) bölgeyi ziyarete davet edileceğini açıkladı.

Malezya basınına konuşan Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçisi Bai Tian, ISTAC heyetinin söz konusu ziyaretinin nisan veya mayısta yapılabileceğini belirterek, "Malezya hükümetinin bu konuda adil ve objektif bakış açısını koruyacağından eminim. Aynı zamanda Sincan meselesinin her iki ülkede Müslümanlar için olumlu sonuçlar doğurup ortak anlayışı artırmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Davetin sadece ISTAC heyetini değil, bütün Malezyalıları kapsadığını vurgulayan Bai, ziyaretçi sayısının artması halinde Kuala Lumpur'dan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye direk uçuşlar da başlatılabileceğini söyledi.

STK'ler geçen sene insan hakları ihlallerini protesto etmişti

Malezya'daki sivil toplum kuruluşları (STK), geçen yıl 27 Aralık'ta başkent Kuala Lumpur'daki Pekin Büyükelçiliğinin önünde düzenledikleri gösteride, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmişti.

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliği ise Uygur bölgesinde baskı olmadığını ileri sürerek, eylemcileri bölgeye götürüp gezdirmek istediklerini açıklamıştı.

Çin'in açıklamalarının ardından Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Sincan bölgesinde Uygur Türklerine yönelik zulüm ve tutuklamalar yapıldığı iddialarını araştırmak üzere ISTAC'ı görevlendirdiklerini bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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