Çin mallarına protesto çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin mallarına protesto çağrısı - Son Dakika

Çin mallarına protesto çağrısı

6 saat önce

Tokat'ta Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da öldürülen Müslümanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında Çin mallarını protesto çağrısı yapıldı.

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Tokat'ta Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da öldürülen Müslümanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında Çin mallarını protesto çağrısı yapıldı.


Ali Paşa Camii'nde cuma namazı sonrası Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da öldürülen Müslümanlar için kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrasında açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bekir Durupınar, yapılacak en büyük duanın Çin mallarını almamak olduğunu söyledi. Durupınar, "Burada gıyabi cenaze namazı kılmamızdaki kasıt insanların dikkatini hem Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize çekelim, bu anlamda bir bilinç oluşturalım. Hem de en büyük ders Çin'e yapabileceğimiz şey, onlara bir ambargo uygulamaktır. Bu anlamda toplumumuzda bir bilinç oluşturmaya yönelik yaptığımız çalışmaydı. Hem dua hem de bilinç oluşturalım diye yaptığımız bir etkinlikti" dedi.


Çin'in 1949 yılından bu yana kontrolü altındaki Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskıyı uyguladığına dikkat çeken Durupınar, "70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve yüzölçümü Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte olan Doğu Türkistan'da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetiminin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi almak ve oradaki Müslümanlarla iletişim kurmanın önüne geçmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklarından mahrum bırakılarak sistematik bir şekilde asimile edilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir" diye konuştu. - TOKAT

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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