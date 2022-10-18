Çin, Manchester Konsolosluğunda protestocunun darbedilmesini savundu - Son Dakika
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Çin, Manchester Konsolosluğunda protestocunun darbedilmesini savundu

18.10.2022 18:28
Çin, Manchester Konsolosluğunda protestocunun darbedilmesini savundu

Çin, İngiltere'de Manchester Konsolosluğu önünde gösteri yapan Hong Konglu protestoculardan birinin darbedildiği olayda, konsolosluk görevlilerinin diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirleri alma hakkı olduğunu savundu.

Çin, İngiltere'de Manchester Konsolosluğu önünde gösteri yapan Hong Konglu protestoculardan birinin darbedildiği olayda, konsolosluk görevlilerinin diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirleri alma hakkı olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, darbedilen protestocunun "yasa dışı olarak konsolosluk arazisine girdiğini", "diplomatik bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını" belirtti.

Manchester Polisi ve protestocuların ifadelerini reddeden Vang, "Tüm ülkelerin diplomatik misyonlarının, kendi sınırlarında huzuru ve ülke onurunu korumak için gerekli tedbirleri almaya hakkı vardır." dedi.

Vang, İngiliz polisinin, ülkedeki diplomatik misyonları ve personeli korumak için tedbirlerini artırması çağrısında bulundu.

Olay

BBC'nin yayımladığı görüntülerde, Konsolosluk önünde Çin Komünist Partisi Kongresinin göstericilerce protesto edildiği esnada, kimliği belirsiz yüzleri maskeli bir grubun, protestocuların pankartlarını yırttığı ve sonrasında Konsolosluk önünde arbede yaşandığı görülmüştü.

30'lu yaşlardaki Hong Konglu bir gösterici de kimliği belirsiz kişilerce Konsolosluk arazisine sürüklenerek darbedilmişti.

Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki polis memurlarının "güvenliğinden endişe ettikleri" gerekçesiyle protestocuyu Konsolosluktan çıkardığı aktarılmıştı.

İngiliz polisi de Çin Konsolosluğu önünde yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, protestocunun Konsolosluk arazisi içerisinde darbedilmesinin "endişe verici" olduğunu belirterek, polis soruşturması sürerken daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını ifade etmişti.

Çin Konsolosluğu arazisinde dövülen protestocunun, kanayan ve morarmış yüzünün fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarınca da birçok kez paylaşılmıştı.

Olayın ardından Çinli maslahatgüzar, açıklama için İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Manchester Konsolosluğunda protestocunun darbedilmesini savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Manchester Konsolosluğunda protestocunun darbedilmesini savundu - Son Dakika
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