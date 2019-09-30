Son Dakika Haberleri: Çin markası "Sürdürülebilir Lüks Markalar" listesine alındı
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Çin markası "Sürdürülebilir Lüks Markalar" listesine alındı

2 saat önce

Çin markası TANGY Collection Paris'te "Sürdürülebilir Lüks Markalar" listesine girdi.

Çin markası

"1.618 Sürdürülebilir Lüks Markalar" (1.618 Sustainable Luxury) platformu, inovasyonun tüketim eğilimiyle entegre edilmesini sağlayarak, moda endüstrisinde sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Seçilen 19 "Sürdürülebilir Lüks Marka" arasında yer alan Çin markası TANGY Collection, geleneksel değerli bir ipek türü olan ve "Liangchou" adı verilen tekniği koruması ve bu malzemeyi başarıyla giysilerde kullanması nedeniyle seçildi.

Liangchou üretim tekniği 1980'li yıllarda kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. 1990'lı yıllarda Liangchou'nun fark edilmesinden sonra, bu geleneksel Çin kumaşı sadece moda tasarımına ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda bu malzemeyi koruma çalışmaları da başlamış oldu.

Liangchou, ulusal maddi olmayan kültür mirasları listesine alındı ve Liangchou devlet koruma merkezi kuruldu.

"1.618 Sürdürülebilir Lüks Markalar" etkinliği Paris Moda Haftası kapsamında çevre dostu modayı teşvik etmek için düzenleniyor. Projeye adını veren 1.618, evrensel uyumu simgeleyen matematiksel "altın orandan" geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Paris, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16 Kaynak: Bültenler
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