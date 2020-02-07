Çin MB: Çin coronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele edebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin MB: Çin coronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele edebilir - Son Dakika Ekonomi

Çin MB: Çin coronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele edebilir

6 saat önce

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, Çin ekonomisinin sağlamlığına ve direncine dikkat çekerek, coronavirüsün ekonomi üzerindeki etkileriyle mücadele edebileceklerini ve bunun ekonomiye etkisinin geçici olacağını vurguladı.

Çin MB: Çin coronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele edebilir, System.String[]

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, Çin ekonomisinin sağlamlığına ve direncine dikkat çekerek, coronavirüsün ekonomi üzerindeki etkileriyle mücadele edebileceklerini ve bunun ekonomiye etkisinin geçici olacağını vurguladı.

Çin Merkez Bankası olan PBOC'nin Başkan Yardımcısı Pan, Çin'in coronavirüsün üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ve ekonominin büyümesini sürdüreceğini vurguladı.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Liang da yaptığı açıklamada, sorunlu kredi oranlarının coronavirüs salgını nedeniyle bir miktar artmasını beklediğini, ancak Çin'in sorunlu kredilerde herhangi bir artış ile başa çıkacak bolca kaynağa sahip olduğunu ifade etti.

Koranavirüs salgınının Çin'in finansal sistemi üzerinde büyük bir etkisinin olmayacağının altını çizen Zhou, bankaların coronavirüs ile mücadele için kredileri artırdıklarını ve faizleri düşürdüklerini belirtti. Zhou, küçük şirketleri kredi desteğinin artırılacağını ve küçük şirketlere rasyonel olmayan harclar çıkarılması ile mücadele edileceğini de vurguladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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